زوجة فابريجاس تعلق على فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

الأربعاء 22 يناير 2020

وصفت اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة النجم الإسبانى سيسك فابريجاس، لاعب وسط فريق موناكو الفرنسى الحالى، فستان الفنانة ياسمين صبرى، التى أطلت به فى يوم الاحتفال بعيد ميلادها بأنه "رائع".



ونشرت ياسمين، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها بفستان "موف"، صحبتها بتعليق: "السعادة"، لترد عليها اللبنانية دانييلا سمعان، قائلة: "رائع"، كما استعرضت ياسمين، عبر ستورى انستجرام، عددا من الهدايا التى تلقتها فى عيد ميلادها.

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وتشارك ياسمين صبرى حاليا فى مسلسل "فرصة ثانية"، والذى تنافس به فى الموسم الرمضانى المقبل ، من إنتاج شركة سينرجى، و يكتب المعالجة الدرامية له محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، الذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان.