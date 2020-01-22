مارك-اميل البستاني يُحيي حفله الأول في وسط بيروت









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا عازف البيانو الشاب مارك-إميل البستاني حفلةً موسيقية في كنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين في بيروت عزف خلالها مقطوعات لكبار الموسيقيين الكلاسيكيين، باداء لافت يبشّر بمستقبل واعد لهذا الطالب المتفوق في مجال الهندسة الميكانيكية.

وعزف البستاني البالغ من العمر (21عاما) بشغف مقطوعات لباخ وهايدن وبراهمز ورافيل ومندلسون، في حفلته الأولى المُخَصَصة للجمهور، بعد حفلتين أوليين قدمهما عامي 2016 و2018 ضمن النطاق الأكاديمي. علماً أنه نال شهادة في العزف من المعهد الانطوني في العام 2018 بدرجة ممتاز، ودرس تاريخ الموسيقى والنظرية والهارمونيا والسولفيج. وهو يتابع دروساً بإشراف عازف البيانو المعروف باتريك فياض الذي تتلمذ على أيدي كبار العازفين من أمثال فرانس كليدا وجيرمين مونييه وكونستاتين شيرباكوف.

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يشار إلى أنه منذ تخرّجه بتفوّق من مدرسة سيّدة الجمهور، حيث كان طليع دورته، يتابع دراسة الهندسة الميكانيكية في الجامعة الاميركية في بيروت، وهو من الطلاب المتفوقين فيها، لكنه يعتزم التعمق قي دراسة البيانو في فرنسا، ويطمح إلى احتراف العزف واتخاذه مهنةً أساسية.