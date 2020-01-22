وجوه عربية تتألق بأسبوع الموضة في باريس

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





""الخليج 365"" من بيروت: اتجهت الأنظار في اليومين الماضيين إلى باريس حيث يقام كالعادة أسبوع "الكوتور" السنوي الذي يتضمّن عروض لأجمل الأزياء وتصاميم ربيع وشتاء 2020، بتوقيع أشهر المصممين ودور الأزياء العالميين.

وفي التفاصيل، يتوافد المؤثّرون في عالمَي الصحافة والموضة بالمئات من جميع أنحاء العالم لحضور أسبوع "الكوتور" في باريس، لما سيمنحهم ذلك من لمحة عمّا سترتديه جميع النساء في الموسم المقبل.



وكان للعالم العربي حصة كبيرة من الحضور هذا العام حيث اتجه الى باريس عدد كبير من أبرز مدونات الموضة العربيات والمؤثرات على مواقع التواصل الإجتماعي لحضور سلسلة العروضات التي تقام يوميا في باريس.

ومن هؤلاء، مدونة الموضة والجمال ديما الأسدي التي عبرت عن حبها وحماسها الكبير لهذا الأسبوع التي تنتظره في كل عام. كما شاركت ديما متابعيها ببعض الصور التي التقطتها في باريس.

أيضاً، شاركت في أسبوع الموضة كل من المؤثرات على مواقع التواصل الإجتماعي إلين سليمان، مرام زبيدا، رينيه فرح، كارول حنون وألين المرّ اللواتي لفتن الأنظار باطلالات أنيقة ومميزة. ونشرت كل منهن صوراً خاصة من أسبوع الموضة على موقع "إنستغرام" حيث لاقت إطلالاتهن تفاعلاً من المتابعين.

ومن الوجوه الإعلامية، حضرت أيضا الإعلامية سالي حجار التي بدورها لفتت الأنظار بإطلالات أنيقة متعددة أشاد بها رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

من جهةٍ أخرى، خصت شركة ماك العالمية عدد من المدونات بالإضافة الى كل من ديما، إلين، مرام، رينيه، كارول، وألين، بحضور كواليس أهم وأكبر العروض التي حصلت خلال أسبوع "الكوتور". علماً أنهن جميعهن من عائلة المواهب التي تتولى إدارتها شركة هيومانجمت.

Advertisements