شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: بدأنا فى وضع خطة لتقديم عدة أعمال فنية بالسعودية ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، أنه بدأ فى وضع خطة عمل خلال الـ4 أشهر المقبلة لتقديم عدة أعمال فنية فى السعودية ومصر، قائلا، "مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام .. بنرسم الآن موسمين فى الـ4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدى ولى العهد.. والمسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله.. وعاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدى وحماقى والفخرانى والكل ومش عاوز أنسى حد.. الكل ليه خطة عندنا.. لو ظروفه تسمح طبعا.. كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شاء لله وربنا يديم المحبة فى ظل قيادة مولاى خادم الحرمين وسيدى ولى العهد وفخامة الرئيس السيسى.

ومن جهة أخر، كان قد أعلن المستشار تركى آل الشيخ، عن إطلاق مسابقة جديدة للشعر، ستكون مخصصة لأهل الخليج، وكتب، عبر حسابه على "تويتر"، " هيئة الترفيه ستطلق مسابقة شعرية باسم سيف الشعر وستكون لأهلنا في الخليج عامة والعراق واليمن وأوعدكم أن تكون حديث العالم بالشعر جاهزين".

وفى سياق أخر، أصدر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، بيانًا على صفحته بـ«فيس بوك»، بخوص موقف رئاسته الشرفية للنادى الأهلي.

وجاء نص البيان كالتالي ..

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"تشرف برئاسة النادي الشرفية، إلا أن النادي لم يرد على استقالته منها".

وقال خطاب آل الشيخ: "تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله".

وأكمل: "تقدمت رسميًا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميًا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".

وأردف: "آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي وجمهوره".



