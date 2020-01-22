شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة موسم رابع لـ سلسلة Freeform التليفزيونية Grown-ish والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Freeform عن تجديد مسلسلها التليفزيونى Grown-ish، للموسم الرابع، وذلك بعد عرض الموسم الثالث بإيام، حيث طرحت أولى حلقاته في 16 يناير الجارى، مسلسل Grown-ish من بطولة يارا شاهيدي، تريفور جاكسون، فرانسيا ريسا، إميلي آركل، جوردان بوهات، كلوي بيلي، هالي بيلي، لوكا سبات، وديجي سيمونز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "".

ويدور مسلسل Grown-ish، الذى يعد تكملة لـ مسلسل Black-ish ، الذى تعرضه شبكة ABC، ​​يتبع مسلسل Grown-ish الابنة الكبرى لـ Dre و Bow Johnsons، زوي، وهي تذهب إلى الكلية وتبدأ رحلتها إلى مرحلة البلوغ، والتي تكتشف بسرعة أن كل شيء لا يسير وفقا لخطتها، وفي الموسم الثالث، تعود العصابة بينما ينتقل طلاب الطبقة العليا، وزوي وفتياتها إلى منزل خارج الحرم الجامعي، الذين يدركون سريعًا أنهم قد أخطأوا، حيث يعانون من مشاكل حقيقية مثل قروض الطلاب، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل، والفوضى، وغيرهم.

بعد عرض حلقة واحدة من الموسم الثالث، وصل كتوسط المشاهدة من مسلسل Grown-ish، إلى 0.21 في الفئة الديمجرافية بين 18 و 49 عام، مما يعنى 48 ألف مشاهد، مقارنةً بالموسم الثاني، ارتفعت هذه النسبة بنسبة 5٪ في العرض التجريبي وبنسبة 2٪ في نسبة المشاهدة.

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كما أعلنت شبكة Freeform عن تجديد مسلسل Good Trouble، لموسم ثالث، ويجرى حاليا عرض الموسم الثانى من العمل، الذى يحتوى على 18 حلقة، وتدور أحداث الدراما العائلية، حول "كالي" وماريانا، اللذان يحاولان أثبات أنفسهما كـ شباب بالغين في لوس أنجلوس، وفي الموسم الثاني، بينما يناضلون من أجل المساواة ويتعلمون كيف يدافعون عن قيمهم، يجب عليهم أيضًا التعامل مع جميع تحديات اعتمادهم على أنفسهم، والتعامل مع كل الأمور التي تجرى حولهم بمفردهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"..

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من Good Trouble، إلى 0.12 في التصنيف الديموجرافي، للفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، مما يعنى 301000 مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الأول، انخفض هذا بنسبة 22٪ و 14٪ على التوالي.