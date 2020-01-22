شكرا لقرائتكم خبر عن طونى قطان يحيى حفلا غنائيا فى "عيد الحب" بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُحيى المطرب الأردني طوني قطان حفلا غنائيا بعيد الحب، فى مدينة بيت لحم بفلسطين بأحد الفنادق الكبرى، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال حفله العديد من أغنياته الرومانسية منها "يلي بتحب النعنع" و "روحي وروحك" وعيوني سهرانة" وغيره، بالإضافة الى أغاني من التراث والأغاني القديمة مثل "نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز، و"عندك بحرية يا ريس" للراحل وديع الصافي".

من ناحية أخرى طرح طوني مؤخراً أغنية "مهرجان" أردنية جديدة بعنوان "يا ماما"، يغنيها طوني مع الممثل الكوميدي رجائي قواس، وهي من كلمات وألحان رجائي قواس، وتوزيع خالد مصطفى، وإخراج عبد الرحمن عيسى.

وكان طوني قطان قد صرح إحدى برامج التليفزيون بأن فكرة الأغنية جديدة، فرجائي قواس كتب لها كلاما شعبيا أردنيا، وتم بالتعاون مع الموزع الموسيقي خالد مصطفى تلحينها بأسلوب أغاني المهرجانات في مصر.

Advertisements

كما شارك طوني قطان العام الماضي في تقديم حفلتين غنائيتين في فلسطين الأول في مدينة روابي قرب ​رام الله​، وحضره ما لا يقل عن 4 آلاف شخص من مختلف المحافظات الفلسطينية، والحفل الثاني في مدينة ​بيت جالا​ قرب ​بيت لحم​، ضمن مهرجان بيت جالا الدولي للسلام.

يذكر أن طوني قطان طرح عدد من أغاني العام الماضي هما أغنية "الله يسامحك" من كلمات وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي، أغنية "يلا" من كلماته وألحانه وتوزيعه، وتقول كلماتها: "الليلة ليلة حب الليلة ويلي من عيونك يا ويلي بدي بوسة وبدي غمرة بدي نبقى أحلى عيلة يلا عالسهرة يلا ليلة فرح إن شاء الله الليلة عندي إياكي أحلى من القمر والله الليلة أنا بدي تحبيني بدي بالشوق تلاقيني قلبي ما بعمره بينساكي ولا لحظة بعمرك تنسيني الليلة بدي تغلي فيي تخلي عينيكي بعنيي انسي حولك كل العالم وضميني بحب وحنية".

وكليب أغنية "كونيلي الموسيقى" وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع الموسيقي رامي رئيس، وإخراج عبد الرحمن عيسى، حيث تم التصوير فى منطقة الصويفية والدوار السابع فى العاصمة الأردنية عمان.