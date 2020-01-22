صورة| وائل جسار مع ابنته: "حبيبة قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب اللبناني وائل جسار، عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع ابنته مارلين. وعلق جسار على الصورة: "مع حبيبة قلبي". يشار إلى أن وائل جسار يشارك في مسلسل ختم النمر بغناء تتر البداية، بعنوان "غربة حب"، كما غنى تتر مسلسل حواديت الشانزليزيه، الذي انتهى عرضه مؤخرا.

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