من المستشفى​.. تركي آل الشيخ يوجه دعوة للفنانين والكتاب المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الدعوة إلى فنانيين وكتاب مصريين خلال تلقيه العلاج للاستعداد لفرص عمل بالسعودية، على حد وصفه.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية على "فيس بوك" "مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحه مش تمام، بنرسم الآن موسمين في الـ٤ شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد، ولـ المسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شالله».

وأضاف: "عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد، الكل ليه خطة عندنا، لو ظروفه تسمح طبعاً، كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدو لفرص كتير عندنا إن شاء الله".

واختتم تركي آل الشيخ: "ربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامه الرئيس السيسي".