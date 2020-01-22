بعد "طلقني شكرا".. فلوكس يتعاقد على "فلاتي تائب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو يعلن به عن توقيعه بطولة مسلسل "ليلة طين/ من مذكرات فلاتي تائب" للروائي والسيناريست محمد حنفي نصر. وكتب فلوكس: "أول مسلسل تليفزيوني، شركة هالك تيم ربنا معاكم ومبروك". كان الفنان أحمد فلوكس، قد أعلن مؤخرا عن تعاقده على مسلسل إذاعى مع طليقته الفنانة هنا شيحة، بعنوان "طلقنى شكرا"، بعد مرور أشهر علي انفصالهما، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو لهما خلال التعاقد.

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