وفاة برايس أرمسترونج مؤدي شخصية "دراجون بول" الكرتونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: توفي برايس أرمسترونج مؤدي شخصية "دراجون بول" الشهيرة عن عمر يناهز 84 عاما. أرمسترونج قدم الأداء الصوتي لـ"دراجون بول" لمدة تفوق الـ23 عاما. وبدأ برايس أرمسترونج في أداء الأصوات بالإعلانات التجارية أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات، ثم اتجه للعمل في الرسوم المتحركة في الثمانينيات من خلال مسلسل "دراجون بول".

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