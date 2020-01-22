محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة:
قرر الأطباء المشرفون على علاج الفنان خالد النبوي خضوعه لجراحة قسطرة ثانية بالقلب، خلال يومين، للتأكد من استقرار حالته الصحية، عقب الجراحه التي خضع لها اليوم.
وأوضح مصدر مقرب لخالد لـ"الخليج 365" أن النبوي يرقد حاليا في العناية المركزة في مستشفى الفرنساوي، وحالته مستقرة، إذ خضع اليوم الثلاثاء لجراحة قسطرة عاجلة لتوسعة الشريان التاجي الأيمن، إثر إصابته بجلطة في القلب.
وأضاف أنه من المقرر أن يخضع الفنان خالد النبوي لجراحة قسطرة جديدة في القلب بعد يومين، وفقا لما أقره الأطباء.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص|عملية أخرى بعد يومين.. آخر تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.