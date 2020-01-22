خاص|عملية أخرى بعد يومين.. آخر تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة:

قرر الأطباء المشرفون على علاج الفنان خالد النبوي خضوعه لجراحة قسطرة ثانية بالقلب، خلال يومين، للتأكد من استقرار حالته الصحية، عقب الجراحه التي خضع لها اليوم.

وأوضح مصدر مقرب لخالد لـ"الخليج 365" أن النبوي يرقد حاليا في العناية المركزة في مستشفى الفرنساوي، وحالته مستقرة، إذ خضع اليوم الثلاثاء لجراحة قسطرة عاجلة لتوسعة الشريان التاجي الأيمن، إثر إصابته بجلطة في القلب.

وأضاف أنه من المقرر أن يخضع الفنان خالد النبوي لجراحة قسطرة جديدة في القلب بعد يومين، وفقا لما أقره الأطباء.