شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تكشف حقيقة إصابتها بمرض السرطان فى رسالة لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة الكبيرة يسرا إصابتها بمرض سرطان الدم، موضحة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعض الناس فهمت حديثها فى أحد البرامج التى ظهرت فيها مؤخرًا بشكل خاطئ.

وقالت النجمة الكبيرة يسرا من خلال رسالة نصية عبر ”الخليج 365”: "مساء الخير على كل الناس الحلوة الطيبة اللى بتسأل عليا وخايفة عليا، ربنا يخليكم يارب ليا بس عايزة أطمنكم، أنا لما كنت بتكلم فى برنامج "علمتنى الدنيا"، كنت بقول كانوا شاكين إن عندى لوكميا "سرطان الدم"، من فترة طويلة وقعدت فى الشك ده 3 شهور، وأنا الحمد لله بخير كويسة ماعنديش حاجة ربنا سترها وطلع التشخيص غلط، والكلام ده كان من 15 سنة".

Advertisements

وأضافت النجمة الكبيرة يسرا فى رسالتها الصوتية: "بقول لجمهورى الحبيب الغالى بشكركم جدا على دعاكم وبشكركم جدا على خوفكم عليا، وعاجزة عن الشكر، ومهما هقول ما أقدرش أوفى الحب الكبير ده، ربنا يخليكم ليا، وبشكركم أوى أوى أوى، والله العظيم أنا ربنا مدينى الخير والصحة، الحمد لله أنا كويسة جدا جدا على الخوف، عايزاكم دايما تدعولى، لأن بحتاج الدعاء على طول، وربنا يحفظكم انتوا كمان من كل شر".

وأنهت النجمة الكبيرة يسرا حديثها مع الخليج 365، قائلة :"الحمد لله صحتى كويسة، وبشكركم جدا على اهتمامكم، وبشكر جدا الناس اللى خافت عليا، وبحبكم وميرسى على الدعوات اللى أنتوا باعتوهالى، بس الحقيقة أنا بطمنكم إن مفيش أى حاجة فيا، ما عنديش المرض ده، ربنا يعافينا ويعافيكم".