شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة "أنا لوحدى" قريبًا.. وزوجته: حظ سعيد يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان رامى جمال، عن طرح أغنيته الجديدة "أنا لوحدى" قريبا، التى تأتى ضمن أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، ويتعاون فيها مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد عاطف، أحمد المالكى، شادى نور، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، رقية عبد العزيز، والملحنين فهد، مدين وغيرهم.



رامى جمال

ونشر جمال، عبر حسابه على انستجرام، بوستر الأغنية الجديدة، صحبها بتعليق:"قريبا"، فيما حرصت زوجته ناريمان، على تهنئته بالأغنية، قائلة: "حظا سعيدا يا حبيبى، أنا فى الانتظار".



رامى جمال

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، الذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، تامر حسين، توما، مدين، محمد يحيى، نادر حمدى وتميم.

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زوجة رامى

وكان آخر ظهور للنجم رامى جمال مع النجم تامر حسنى فى حفله الغنائى الضخم، حيث أشعلا الحفل بأجمل أغانيهم وسط عشاقهم ومحبيهم تحت شعار كامل العدد بمركز المنارة والذى نفذت كل التذاكر المطروحة له رغم صعوبة توقيت الامتحانات وبروده الطقس، وذلك فى ديسمبر من العام الماضى، حيث قدم عدد من أغانيه الشهيرة وظل الجمهور يحيه ويشجعه تعبيراً منهم على محبتهم له ومساندته فى محنته الأخيرة.



