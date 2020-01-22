هالة سرحان تنشر أول صورة لشقيقتها التوأم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية هالة سرحان جمهورها بأول صورة تنشرها لشقيقتها التوأم، والتي تدعة “شادية”.

شقيقة الإعلامية المصرية ظهرت في الصورة وهي ترتدي الحجاب ونظارة شمسية أخفت ملامحها، بينما كانت تتأمل لمنظر نهر النيل.

هالة أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “أختي شادية في جلسةً تأمل للنيل، ويظهر بتقول له كلام كتير جميل صورتها على غفلة”.

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هالة سرحان إعلامية وصحفية مصرية، بدأت هالة سرحان عملها الإعلامي كمذيعة في القسم العربي من إذاعة صوت أمريكا ثم عملت كمراسلة صحفية لجريدة الشرق الأوسط ومجلة سيدتي، ثم كصحفية في مجلة كلام الناس التي كان يملكها آنذاك زوجها السابق عماد الدين أديب، و عملت أيضا كقارئة نشرة باللغة الإنجليزية من عام 1972 حتى عام 1976 في التلفزيون المصري.

قدمت هالة سرحان أيضا عدة برامج في التليفزيون المصري منها ترانزيت ومصر في عيون العالم وسيادة القانون ومن أرشيف السينما، انضمت هالة سرحان إلى شبكة راديو وتليفزيون العرب في الفترة من عام 1993 حتى عام 1999 حينما كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما، وكانت صاحبة برامج جماهيرية على الشاشة العربية ومنها برنامج يا هلا مع هالة سرحان، وبرنامج الليلة مع هالة سرحان وبصراحة مع هالة سرحان التي قدمتها على قناة art المنوعات ، وبعدها كانت قناة دريم محطتها وعملت بها من عام 2000 حتى عام 2003 نائباً لرئيس قناة دريم وبها قدمت برامج الهوا هوانا وهلا شو والحقيقة.

انتقلت إلي قناة روتانا سينما التي كانت ترأسها وقدمت بها برنامج “السينما والناس” كما أسست كذلك قناة روتانا زمان وقدمت على شاشات روتانا 6 برامج تليفزيونية هي هالة شو وجانا الهوا والناس والصيف والسينما والصيف وخمس نجوم والهوا هوانا انتقلت إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال إل بي سي حيث قدمت بها برنامج “قناة خمس نجوم”، عادت إلى مصر بعد ثورة 25 يناير وقدمت برنامج جديد ناس بوك تناقش فيه قضايا سياسية وبالتركيز على موضوعات الثورة على قناة روتانا مصرية.