العرض الخاص لفيلم «دماغ شيطان» بحضور أبطاله.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد من أبطال فيلم “دماغ شيطان” على حضور العرض الخاص للعمل، الذي أقيم داخل إحدى السينمات بالتجمع الأول.

وكان من ضمن الحضور الفنانة رانيا يوسف وابنتها، وباسم سمرة، وعمرو عابد، والمؤلف عمرو الدالي، والمخرج كريم إسماعيل، والمنتج احمد عبدالباسط.

وفيلم “دماغ شيطان” يتناول الأحوال الاجتماعية التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التى سيطرت على المصريين.

والفيلم من بطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب، وعمرو عابد، ووليد فواز، وياسر الزنكلونى، وضيفة شرف مى فخري، وأشرف طلبة، والعمل من تأليف عمرو الدالى، وإخراج كريم إسماعيل.

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ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مؤخرًا في تصوير فيلم “صندوق الدنيا”، ويدور العمل حول عدد من ‏الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

والفيلم ‏بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم ‏عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

ويعرض لرانيا حاليا مسلسل “الآنسة فرح” وهو يتناول قضية نسائية تتمثل في تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح “حامل” وهي عذراء.

ومسلسل “الآنسة فرح”، ينتمي لنوعية الأعمال الأ ٩٠ حلقة، حيث صور أبطاله الجزء الأول منه وهم الـ ٣٠ حلقة الأولى، إذ إن الشركة المنتجة ستعرض حلقات المسلسل على فترات متباعدة.

يذكر أن العمل مأخوذ من مسلسل “Jane the virgin”، ويشارك في بطولته رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وجيلان علاء ومحمد كيلانى وعارفة عبد الرسول ومريم الخشت ومن إخراج أحمد الجندى.