داليا مصطفى تتألق بالبدلة في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية داليا مصطفى لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني شريف البوهي.

داليا اختارت لها في الجلسة بدلة سوداء وقميص أبيض، وارتجت رابطة عنق باللون الأبيض، لفتت الأنظار بتسريحتها الجادة، وكشفت الملابس عن رشاقتها.

الصور التي نشرها المصور عبر حسابها الخاص، حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية، وتغزل الجمهور في جمالها.

يشار إلى أن داليا مصطفى، كانت قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، ‏وإخراج مرقس عادل.

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العمل يشارك فى بطولته ‏إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة ‏جلال، عزوز عادل، وهو من إنتاج تامر ‏مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ‏عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة سيف النصر، عارفة ‏عبد الرسول، ليلى عز العرب.

داليا حققت نجاحا كبيرا بعد المشهد الذي ظهرت به أثناء قتل «رياض»، والذي قدمه الفنان إياد نصار، وهو اللغز الذي يبحث الجمهور عن حله منذ بداية العمل.

كما شاركت داليا في الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، مع لوسي، مجدي كامل، دنيا المصري، سوسن بدر، وحقق العمل نجاحا كبيرا بعد عرضه.

والدة داليا مصطفى رحلت في يوليو الماضي، وفي أول تعليق لداليا مصطفى بعد وفاة والدتها، طبت من جمهورها الدعاء لوالدتها الراحلة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “فضلا ممكن تدعوا لأمي ولأمة المسلمين بالرحمة والمغفرة».