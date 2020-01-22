أنغام تتلقى تهنئة خاصة من نجل شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجه ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة، تهنئة خاصة لخالته الفنانة أنغام بمناسبة عيد ميلادها.

ياسين نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «عيد ميلاد سعيد يا حبي أحبك»، وظهر وهو يحمل وردة حمراء، بينما كانت أنغام خلفه.

جمهور ياسين وأنغام عبروا عن إعجابهم بالصورة التي نشرها ياسين، وتمنى الفانز لأنغام عيد ميلاد سعيد.

وكانت الفنانة الشابة غنوة قد لقيت مصرعها في أكتوبر من عام 2018، بعد تعرضها لحادث أليم، وتركت ابنها في سن صغير، وقال والدها محمد علي سليمان إن أنغام تبنته.

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أنغام كان بينها وبين شقيقتها خلافات استمرت لسنوات، حيث رفضت أنغام أن تدخل شقيقتها مجال الغناء وقالت إنها ليست موهوبة، وتحدثت غنوة في أكثر من مناسبة وقالت إن أنغام لا تفكر إلا في نجاحها.

وقد ذكرت عدد من المصادر المقربة للراحلة غنوة أنها كانت تعتزم التصالح مع شقيقتها قبل رحيلها، ولكن القدر لم يمهلها.

أنغام احتفلت أيضا بعيد ميلادها مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، كما احتفلت بعيد ميلادها مع عدد من أصدقائها من الوسط الفني.

يُذكر أن ياسين شارك خلال شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل “زي الشمس” مع دينا الشربينى، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.