نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ75 بتورتة ضد الحسد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية نبيلة عبيد بعيد ميلادها الخامس والسابعين، بحضور عدد من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور الفنانة إيمي سمير غانم، والإعلامية بوسي شلبي، والتي نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

وقد لفت الأنظار تورتة الحفل، والتي امتلأت بمجسمات لعيون وكفوف زرقاء، وذلك للوقاية من الحسد، وعلقت بوسي شلبي على الصور، بقولها: “كل سنه وانت طيبه يا بلبل #نبيله عبيد”.

ومن ناحية أخرى تستعد نبيلة عبيد حاليا لتصوير مسلسل “نساء من ذهب”، ويشاركها بطولته نادية الجندي، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، وغيرهم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

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والمسلسل تدور قصته حول 4 سيدات يقعون في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.

والفنانة المصرية نبيلة عبيد من مواليد 21 يناير عام 1945، اكتشفها المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم “مافيش تفاهم”، والذي أدت فيه دورها ككومبارس صامت، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم “رابعة العدوية” للمخرج نيازي مصطفى.

برزت نبيلة عبيد كنجمة سينمائية في الفترة من منتصف سبيعينيات القرن العشرين وحتى نهاية تسعينيات القرن العشرين، حيث قدمت في تلك الفترة العديد من الأعمال التي لا تزال تعد من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية فلقبت بـ «نجمة مصر الأولى».

ومن أهم أعمالها: “رابعة العدوية، التخشيبة، الراقصة والسياسي، كشف المستور، الراقصة والطبال، الوحل، المرأة والساطور، والآخر”، وغيرها.