إعلامية تسخر من عبادي الجوهر.. والفنان يرد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقدت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد صوت الفنان السعودي عبادي الجوهر وطريقة غنائه.

الإعلامية الكويتية قالت، في تصريحات لها خلال برنامجها “على السيف”: “صوتك أقل كفاءة من اختيارك لكلمات أغانيك وأقل كفاءة من ألحانك ليش تصر دائما تغني”.

ليلى أحمد أضافت: “صوته رتم واحد ونبرته حزينة ما في عرب في صوته.. ما عنده طبقات ما بين القرار والجواب”.

الفنان السعودي رد على انتقاد ليلى أحمد بقوله: “أظن هذا رأي خاص فيك وبإمكانك ألا تسمعيني .. وتأكدي إني أغني لناس آذانهم أحسن شوي”.

Advertisements

وكان قد أقيم حفل لتكريم الفنان السعودي عبادي الجوهر، والتي رفعت شعار ”ليلة عباديات”، وذلك على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات شتاء الرياض.

وخلال الحفل أهدت الهيئة العامة للترفيه الفنان السعودي عودًا من الخشب النادر والذهب، وكشف مقدمو الحفل تفاصيل خاصة بهذا العود، حيث قيل إن هذا العود من تصميم إليا خوري، ومن ماركة فارو ترونز، ومصنوع من نوع نادر جدًا من الأخشاب على مستوى العالم.

وأضافوا أن العود مزين بإكسسوارات من الذهب الخالص عيار 21، ودونت عليه كلمة ”عبادي“ بالذهب، واستغرق العمل به 16 ساعة يوميًا على مدار أسبوعين بالنسبة للإكسسوارات فقط، وأكدوا هو قطعة فريدة من نوعها صُنعت خصيصًا لعبادي الجوهر.

وقدم الفنان السعودي خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيه، كما قدم أغنية ”مختفي“ على العود لأول مرة.