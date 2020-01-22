بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها.. الفنانة العراقية سعاد سلمان تخضع لعملية تكميم للمعدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تعرضها للتنمر على الهواء في برنامجها “صباح الكويت” بسبب وزنها الزائد، خضعت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت سعاد سلمان لعملية تكميم للمعدة لإنقاص وزنها.

سعاد نشرت مقطع فيديو من داخل غرفة العمليات، قالت فيه إنها كانت يجب أن تتخذ هذه الخطوة منذ فترة وأنها حاولت إنقاص وزنها بأنظمة غذائية عديدة لكنها فشلت، حيث أن سنها أصبح 51 عام وصار فرصة نزولها في الوزن ضعيفة بالطرق التقليدية.

وبعد إجرائها للعملية، نشرت الفنانة العراقية مقطع فيديو آخر تطئن فيه جمهورها، على حالتها، بقولها: “الحمد لله قمت الحين بالسلامة.. طبعاً في مخدر وكل شي باخده، واتمشيت شوية بالغرفة، علشان الدكتور قاللي لازم أتمشى شوية بعد العملية.. الحمد لله على كل حال.. بصراحة كان لازم أسوى هذي الخطوة من زمان.. والله تعبانة.. مالي خلق”.

وكانت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت سعاد سلمان قد تعرضت منذ عدة أشهر، لموقف محرج على الهواء، بسبب وزنها الزائد.

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فخلال إحدى حلقات برنامج “صباح الكويت” الذي يعرض على قناة “سكوب” وتشارك في تقديمه سعاد سليمان والإعلامية الكويتية نادية المراغي، تلقت مكالمة هاتفية من معجب طالبها بالخضوع لحمية غذائية لخسارة وزنها.

المتصل قال لسعاد: “ممكن تسوين رجيم علك تفرحين قلبي”، الأمر الذي أحرجها بشدة، فردّت متأثرة: “أنا أخضع لحمية غذائية بالفعل ووزني قل عما سبق”.

زميلتها الإعلامية نادية المراغي سارعت بالرد عليه، وأكدت أن هذا أمر شخصي لسعاد ولا دخل لأحد به، وإنّ الجمهور الكويتي يحبها وهي بوزنها هذا، قائلة: “كلنا نحبها وهي حلوة ودبة”.

فيما تعرضت نادية المراغي للانتقاد بسبب وصفها لزميلتها بـ”الدبة”، حيث اعتبر البعض أنها تسببت بإحراج سعاد أكثر من المتصل نفسه.