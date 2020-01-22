الموسيقار هاني شنودة يقارن بين محمد منير وعمرو دياب.. ماذا قال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الموسيقار المصري هاني شنودة، الفرق بين كل من الفنان محمد منير، والفنان عمرو دياب.

هاني شنودة، قال خلال لقائه في برنامج “مساء dmc”، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc: “منير لديه دفئ الجنوب، فكل سكان الجنوب تراهم أكثر حميمة وصداقة معك، أما عمرو دياب، فهو أكثر فكر، ويدرس نجاح أعماله قبل تقديمها ويختار لبسه بشكل جيد”.

وأكد أنهما مثل أولاده وهو يحبهما رغم اختلافهما ولكنه من البداية خصص محمد منير للأغاني السياسية أما عمرو دياب فاختار له الأغاني الترفيهية.

وأوضح هاني شنودة خلال الحلقة أن فرقة المصريين هي أول من تحدثت عن الخلع قبل تطبيقه بـ 45 عامًا بأغنية “حورية”، كما أنها دعت لعمل المرأة بأغنية “البحر الأزرق”.

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كما كشف خلال الحلقة أسباب عدم نجاح الفرق الموسيقية، مؤكدًا أن أهم أسباب عدم نجاح الفرق هو التفكيك، لأن كل واحد منهم يكون لديه اتجاه، كأن يتجه أحدهم لمهنة مختلفة أو ترتبط إحداهن”.

وأضاف: “الأمر الثاني هو أننا نتربى على الفردية منذ الصغر، ولا توجد روح الجماعة وهذا الموضوع لابد أن نعيد التفكير فيه من جديد وندرس العمل الجماعي من أول الحضانة”.

يذكر أن هاني شنودة أسس فرقة “المصريين” عام ،1977 وهي فرقة غنائية مصرية، وتوقف نشاطها عام 1988 تكونت الفرقة من منى عزيز، وإيمان يونس، وتحسين يلمظ، وممدوح قاسم، وعمر فتحي.

كتب لهم كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، والرائع عبدالرحيم منصور، الفرقة تفككت بوفاة كل من تحسين يلمظ وصلاح جاهين، وسفر كل من منى عزيز وإيمان يونس.. من أشهر أغاني الفريق: “ما تحسبوش يا بنات، وماشية السنيورة”.