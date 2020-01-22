رينيه زيلويجر توجه الشكر لتوم كروز بعد فوزها بجائزة SAG .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فازت الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر، نجمة فيلم Judy بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي في فيلم سينمائي في جوائز SAG لعام 2020.

وكانت النجمة العالمية رينيه، قد فازت بنفس الفئة في جوائز جولدن جلوب 2020 وجوائز اختيار النقاد لعام 2020 في وقت سابق من هذا الشهر، مما جعل فرصها في الحصول على جائزة الأوسكار أكبر.

النجمة العالمية تفوقت بالجائزة على زملائها المرشحين سينثيا إريفو عن فيلم Harriet، سكارليت جوهانسون عن فيلم Marriage Story، لوبيتا نيونجو عن فيلم Us وتشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية أثناء إلقائها خطاب القبول، أصيبت رينيه بالحنين بينما كانت تصرخ بصوت عالٍ للنجم توم كروز.

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وقالت رينيه: مرحبًا عائلتي. يا له من شرف. يا له من شرف من عائلتي الممثلة، شكرًاجزيلًا على هذا. وأشكركم على دعوتي إلى هنا إلى جانب أخواتي الرائعات اللواتي يؤثرن فيّ بعملهن. أحتفل بكم جميعًا عندما تخرجون بأي شيء مع وجبة فشار في المسرح، إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا الليلة معكم جميعًا وأنا ممتنة جدًا وعلى امتياز التأمل في حياة واحد منا وأكثر المحبوبين.

وعلى جانب أخر، استطاعت النجمة والممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر، الفوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم “Judy” في حفل توزيع جوائز Critics’ Choice في دورته الـ 25 لعام 2020، المقام في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا فجر يوم الإثنين 13 يناير.

وكان يتنافس على الجائزة 7 نجمات مختلفات وهن اواكوافينا عن فيلم “The Farewell” وكينثيا اريفو عن فيلم “Harriet” وسكارليت جوهانسون عن فيلم “Marriage story” ولوبيتا نيونجو عن فيلم “Us” وسيرشا رونان عن فيلم “Little Women” وتشارليز ثيرون عن فيلم “Bombshell” ورينيه زيلويجر عن فيلم “Judy”.

وشهد حضور الحفل الكثير من النجوم من بينهم روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.