ريهانا في جلسة تصوير سوداء بعد إنفصالها عن الثري العربي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت مطربة الهيب هوب الأمريكية ريهانا، على الغلاف الرئيسي لمجلة i-D، وهو الظهور الأول لها بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، وذلك بعد علاقة دامت لأكثر من ثلاثة سنوات بدأت عام 2017.

النجمة العالمية المعروفة وضاحبة الدخل الأكثر في العالم، خضعت لجلسة تصوير ارتدت فيها جميع أزياءها باللون الأسود، في إشارة منها للدمج الجديد بين عالم الموضة والموسيقي الذي حرصت على الجمع بينهما الفترة الأخيرة بعد اقتحامها عالم الموضة.

وبحسب جريدة ويكلي ويك، فإن المغنية العالمية صاحبة الـ 31 عاماً، انفصلت بشكل نهائي عن صديقها الملياردير السعودي بعد ثلاثة سنوات من المواعدة، وعادت مرة أخرى لحياة العزوبية، بعد ان أقتربت من الزواج رسمياً بحسب تصريحاتها السابقة بتخططيها لإتمام مراسم الزفاف.

الجريدة أكدت في تقريرها بحسب مصادر مقربة من الثنائي، أنهما قررا الانفصال بشكل مفاجئ، بدون ذكر أسباب أو خلافات بينهما، وأن النجمة العالمية تعيش فترة سعيدة من حياتها بالرغم من الانفصال الذي لم يؤثر عليها بالسلب.