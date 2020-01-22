وسط ترقب الجمهور.. ماذا قال نجوم "ما فيي2" عن شخصياتهم بالجزء الثاني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ينتظر الجمهور اللبناني كما العربي بفارغ الصبر البدء بعرض الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" من كتابة كلوديا مرشليان، إخراج رشا شربتجي أما الإنتاج فلشركة الصباح إخوان.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "ما فيي" نسبة مشاهدة لا يستهان بها ما جعله من الأعمال الدرامية الراقية التي تركت نفحة مميزة على الساحة الفنية.

وتمحورت أحداث الجزء الأول حول شخصية فارس التي جسدها الممثل معتصم النهار، حيث سلط الضوء على عودته الى الضيعة لاكتشاف سر موت والديه ليقع بعد ذلك في غرام "ياسما"، التي جسدت شخصيتها فاليري أبو شقرا لتتسارع بعدها الأحداث بخاصة بعد أن اكتشف فارس مسؤولية والدها في قتل أهله.

وأشارت الممثلة فاليري أبو شقرا ، في وقت سابق، إلى أنه قد طرأ بعض التغيير على الشخصية التي تجسدها، بحيث تحررت من قالب سابق وضعت فيه لتتفاعل مع أحداث العمل بصورة أكبر، لافتة إلى أنها تعود بنكهة جديدة فرضها سياق ونص القصة في الجزء الثاني، بخاصة وأن الفترة الزمنية التي تفصل ما بين مسار العمل في أحداثه الأولى وما جد عليها اليوم سمح بهذا التبادل.

Advertisements

واللافت، أن الجزء الثاني سيشهد انضمام كوكبة من النجوم نذكر منهم: كارمن لبس، وسام صباغ، سينتيا صموئيل، وسام بريدي ما سيضفي نكهة مميزة على الحبكة الدرامية من خلال إدخال دم جديد سينعكس إيجايا على روحية العمل.

من المتوقع، أن يحمل هذا العمل الكثير من المفاجآت التي ستجذب المشاهد وتبعد عنه الرتابة في مجريات الأحداث، ومن المتوقع أن تصل حلقاته لحوالي 60 حلقة، فمن المقرر أن تقدم صموئيل دورا إيجابيا ومميزا لشابة تسافر من أمريكا إلى لبنان وتحديدا للضيعة التي تدور فيها الأحداث.

والجدير ذكره، أن الجزء الثاني سيشهد مشاركة مفعمة بالحيوية والفكاهة إذ سيرى الممثلة ليليان نمري التي تجسد شخصية "تفاحة" إلا أنه سيرى خطا جديدا لشخصيتها وبتغيرات تطرأ على حياتها.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلات التي أجراها "فوشيا" مع عدد من النجوم المشاركين في الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" إذ حرص كل واحد منهم على تسليط الضوء على الشخصية التي يجسدها.