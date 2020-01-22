مصادر تنفي توديع نانسي عجرم لبرنامج «ذا فويس كيدز»

نفى مصدر مطلع داخل مجموعة قنوات MBC خروج المطربة اللبنانية نانسي عجرم من لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز، والذي قامت بتصوير أغلب حلقاته مؤخرًا. وقال المصدر، إن هناك العديد من الشائعات يدّعيها البعض حول نجمة كبيرة مثل نانسي لها جمهورها العريض في الوطن العربي منذ واقعة قتل اللص، مؤكدًا أنها تعرف جيدًا كيف تحسب خطواتها، فهي لم تتحدث معنا حول عدم ظهورها في الحلقة الأخيرة من البرنامج المقرر أن تكون أواخر فبراير المقبل.

وتابع: "نانسي شخصية محترفة، وستكون متواجدة بشكل طبيعي في لبنان خلال الفترة المقبلة لتصوير الحلقات الأخيرة من البرنامج، فهي متحمّسة لذلك.. بحسب حديثنا معها مؤخرًا.

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