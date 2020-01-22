فادي الهاشم يستعين بـ"جين رولينغ" بتعليقه الأول عبر "إنستغرام"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختار الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم مقولة للكاتبة جين رولينغ صاحبة سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة، ليدلي بأوّل تعليق له على قضية مقتل الشاب السوري الذي حاول اقتحام منزله، حيث كنب عبر حسابه الخاص على "انستغرام": "عندما تدخّل أيّها الغريب، إحذر من عواقب خطيئة الطمع. من يريد الاستيلاء على ما لم يتعب به، لا بدّ أن يدفع الثمن، ومن يبحث عن كنز ليس ملكه، سيتوقع عواقب أكثر من الكنز".

يشار الى أنّ القضاء اللبناني ادعى على "الهاشم" بتهمة القتل العمد، فيما أكد محام العائلة أنّ الأمور ستتّجه نحو اعتبار الهاشم في موقع الدّفاع عن النفس، خصوصاً أنّ السارق اقتحم فيلته وهو مسلح، واتّجه إلى غرفة بناته، الأمر الذي وضع فادي موضع الدّفاع عن منزله وبناته.