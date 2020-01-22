ريتشارد كلايدرمان يلتقي محبي البيانو في كازينو لبنان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستمر الدورة السابعة من Les Nuits Nostalgie من تنظيم وانتاج الشركات 2U2C، Star System واذاعة Nostalgie بتقديم سلسلة الحفلات التي بدأتها خلال شهر ديسمبر الماضي وتستمر لغاية شهر أبريل من العام 2020 على مسرح كازينو لبنان.

ورغم الوضع الاقتصادي والسياسي الدقيق، انطلقت الحفلات في كازينو لبنان مع العرض المسرحي الموسيقي Alice Wonderland الذي حقق نجاحاً لافتاً في عدد كبير من الدول الأجنبية.

وتتّجه الأنظار في الوقت الحالي إلى أمسية الفنان الفرنسي العالمي ريتشارد كلايدرمان (Richard Clayderman) الذي سيلتقي الجمهور اللبناني مساء السبت 8 والأحد 9 من شهر فبراير القادم ليقدّم معزوفاته لعشّاق البيانو الذي يعتبَر من أبرز وألمع نجومه. ومن أبرز أعماله: Ballade Pour Adeline, Mariage d’amour, A comme amour, Pour elise, Lettre a ma mere.