شكرا لقرائتكم خبر عن حوريات البحر راجعين من تانى .. الموسم الثالث من Siren يعود إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Freeform عن عودة الموسم الثالث من مسلسل حوريات البحر "Siren"، وذلك في يوم 2 إبريل المقبل، على أن تعرض حلقتين متتاليتين من الموسم الجديد من المسلسل، الذى يدور في إطار فانتازيا ودراما، على أن يحتوى الموسم الجديد من 10 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

قصة المسلسل تدور فى إطار من الإثارة والغموض داخل مدينة بريستول الساحلية التى ترتبط بها عدة اساطير قديمة تشير إلى أنها كانت موطنًا لحوريات البحر، لكن مع ظهور فتاة غامضة بقدرات عجيبة تتحول هذه الأساطير إلى الحقيقة، وتأخذ الأحداث منعطفا خطيراً، عندما تعود هذه الكائنات المفترسة لاستعادة حقها فى المحيط و الانتقام من البشرية.

المسلسل ينتمى لفئة الخيال والإثارة، وهو إنتاج شركة وتليفزيون فى فورم، ومن إعداد وتأليف الثنائى إيريك والد ودين وايت، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إيلين باول، أليكس رو، إيان فيردون، رينا أوين، فولا ايفانز أكينجبولا، سيبونجيل ملامبو، تشاد راوك.

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كما أعلنت شبكة Freeform عن تجديد مسلسل Good Trouble، لموسم ثالث، ويجرى حاليا عرض الموسم الثانى من العمل، الذى يحتوى على 18 حلقة، وتدور أحداث الدراما العائلية، حول "كالي" وماريانا، اللذان يحاولان أثبات أنفسهما كـ شباب بالغين في لوس أنجلوس، وفي الموسم الثاني، بينما يناضلون من أجل المساواة ويتعلمون كيف يدافعون عن قيمهم، يجب عليهم أيضًا التعامل مع جميع تحديات اعتمادهم على أنفسهم، والتعامل مع كل الأمور التي تجرى حولهم بمفردهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من Good Trouble، إلى 0.12 في التصنيف الديموجرافي، للفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، مما يعنى 301000 مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الأول، انخفض هذا بنسبة 22٪ و 14٪ على التوالي.