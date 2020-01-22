شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أكثر 15 أغنية لـ محمد رمضان حصدا للمشاهدات قبل كازانوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد رمضان، أغنيتيه الجديدة "كازانوفا" بمشاركة المطربة يسرا الجندى، أمس الاثنين، وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، حيث قدم قبل أغنية كازانوفا قدم 15 أغنية، واحدة منها تخطت 200 مليون مشاهدة وثلاثة تخطوا 100 مليون. ويذكر أن أغنية إنساى الذى غناها مع سعد لمجرد كانت الأكثر تحقيقا للمشاهدات بـ 203 ملايين مشاهد، فيما أتت أغنية مافيا فى المركز الثانى بـ 171 مليون مشاهدة. "أما نمبر وان" فجاءت فى المرتبة الثالثة بعدما حصدت 129 مليون مشاهد، بينما أغنية "الملك" كانت أكثر أغانى محمد رمضان تحقيقاً للمشاهدات بـ 116 مليو، ونرصد عدد مشاهدات أغانى محمد رمضانى كالتالى:. - حصلت أغنية "بابا" على 46 مليون مشاهدة. Advertisements - أقوى كارت فى مصر التى غناها فى أحد الإعلانات حققت 43 مليون مشاهدة. - أغنية "فيرس" 38 مليونا. - أغنية "رايحين نسهر" التى طرحها رمضان قبل أسبوعين حققت 21 مليون مشاهدة. - أغنية "السطان" وصلت إلى 20 مليون مشاهدة. - أغنية وطنية بعنوان "جيشنا صعب" حصدت 19.5 مليون مشاهدة. وجاءت باقى أغانى محمد رمضان "money" والتى حققت 3.8 مليون مشاهدة.. و"القمر" 5.8 مليون مشاهدة أغنية "بوم بوم" 9.8 مليون مشاهدة و"اللهو الخفى" – 9.2 مليون مشاهدة، وحصدت أغنية "أفريقيا" 4.5 مليون مشاهدة وأيضاً "هما عاوزينها فوضى" وحققت 6.2 مليون مشاهدة.

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