شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يسرا تروى ذكريات الإبداع والنجاح: الفن قيمة وليس شهرة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجمة سطع نجمها فى سماء السينما والدراما المصرية منذ طلتها الأولى على الشاشة من خلال فيلم "ألف بوسة وبوسة" بعد أن اكتشف موهبتها مدير التصوير عبد الحليم نصر، تحمل فى حقيبتها رصيدا غنيا من الأعمال الأهم فى تاريخ السينما المصرية تجاوز عددها أكثر من 70 فيلمًا أبرزها "امرأةٌ واحدةٌ لا تكفى" و"سيدة القاهرة" و"الراعى والنساء" و"طيور الظلام"، إنها الفنانة الشاملة يسرا التى لم تكتف بالتمثيل فقط بل لها ألبومان غنائيان، لذا استحقت خلال مشوارها الفنى أن تنال 50 جائزة عربية وعالمية منها تكريمها فى مهرجان كان الفرنسى عام 1995.

الكثير يلجأ لعالم الفن من أجل تحقيق شهرة أو مكاسب مادية قد لا يوفرها أى مجال آخر، فى مقابل قلة يمثل الفن لديهم مفهوما أسمى وأعلى، وتنتمى يسرا إلى ذاك الفريق الثانى، وكشف ذلك خلال ظهورها فى برنامج "الدنيا علمتنى" وقالت إنها منذ اقتحمت مجال الفن دخلت تحديا لتثبت نجاحها للعالم وأبيها تحديدا أنها لا ترغب من وراء الفن الشهرة فقط، ولكن لأن الفن له قيمة كبيرة جدا.

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وأضافت يسرا خلال برنامج "الدنيا علمتنى" كاشفة عن خلاصة سنوات من الإبداع والنجاح: "الفن شىء راقى جدا، انك بتحس بكل المعانى، وتعمل كل الوجوه من غير ما تخسر نفسك من جواك، لازم يكون فيه أبيض وأسود فى الحياة.. الأسود مش معناه إنى بعمله يبقى عايزاك تبقى زيه.. لكن عايزاك تتحاشاه وأنت بتتفرج عليه.. لازم تشوفه قدامك عشان تشوف نتيجته إيه".

من ناحية أخرى استقرت يسرا على مسلسل "دهب عيرة"، من إخراج سامح عبد العزيز لتشارك به فى السباق الرمضانى المقبل، ويعقد عبد العزيز جلسات عمل يومية تجمع بينه وبين النجمة يسرا ومؤلف العمل أحمد عادل، للوقوف على التفاصيل النهائية.

ويعد اسم "دهب عيرة" اسما مؤقتا ومن المتوقع تغييره خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبدأ سامح عبد العزيز فى ترشيح أبطال العمل بعد الانتهاء من كتابة السيناريو استعدادًا لانطلاق تصويره مطلع الشهر المقبل.