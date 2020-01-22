شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين..محمد محيي يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد " بتاع زمان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد محيي لطرح أولى أغنيات ألبوم "بتاع زمان" الجديد، والتي تحمل اسم "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع الموسيقي محمد العشي، وميكس محمود عزت، وماستر أمير محروس، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد أسبوعين على يوتيوب.

من ناحية أخرى قرر محمد محيي طرح ألبوم الجديد بعد غياب سنوات، بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

كما انتهى محيى، في الأيام الماضية من جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد "بتاع زمان" مع المصور والشاعر أسامة محرز، واستقر محيى على اختيار بوستر لكل أغنية من أغانى الألبوم، وذلك حسب قصة الأغنية وكلماتها.

ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، "سهرانين"،" فوضت أمرى “حاجة غريبة"، "واحد يخون"،"ساقي الورد".. وغيرهما.

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ويتعاون محمد محيي في الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدي ونور الدين مصطفى وهاني رجب وسلطان صلاح الشاعر الراحل رضا امين.

كما يتعاون مع الملحنين محمد رحيم ووليد سعد ومصطفى عوض وإيهاب عبد الواحد ومدين وحمادة النادي ومحمود شريف وكريم حمدي ومديح، ويضم الألبوم عدد من الأغاني من ألحان محمد محيي، فيما اقتصرت التوزيعات الموسيقية على كل من فهد ومحمد العشي ورفيق عاكف.

يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيي كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.