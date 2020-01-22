عبير صبري بـ"أوف شولدر" ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية، وتحمل في يدها "سيجار".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود شفاف، ومكياج هادئ.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بفستان من اللونين الأبيض والأسود، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر" وسط الطبيعة.

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لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، من أحد الكافيهات الشهيرة.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر في الصورة وهو يضع يده على وجهه، وعلق :"مش شايف غير جمهوري".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، خلال تواجدها في مارينا.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة شتوية، وعلقت: "اقترب فقط ممن يفتحون في روحك نوافذ النور".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.