صور| بحضور شقيق عادل إمام وزوجته الفنانة المعتزلة.. نجوم الفن يحتفلون بـ"لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم صناع العمل، وذلك بإحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان بين الحضور الفنان محمد إمام، الفنانة ياسمين رئيس، المخرج هادي الباجوري، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان علي ربيع، الفنان محمد أنور.

كما شهد العرض حضور "المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام، وزوجته الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، أوس أوس، مصطفى خاطر، هنا شيحة، محمود كامل، مصطفى هريدي، وسوزان نجم الدين".

ويدور فيلم "لص بغداد" حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجي فيلمز، بطولة محمد إمام، أمينة خليل، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن.