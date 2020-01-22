صور| ياسمين صبري تستعرض هدايا عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، للهدايا التي تلقتها في عيد ميلادها، الموافق اليوم 21 يناير الجاري.

وكشفت الصور عن الهدايا التي تلقتها ياسمين في عيد ميلادها، وهي عبارة عن سلسال، تورتة مرسوم عليها أدوات تجميل، صناديق لم تكشف عن ما بداخلها.

وتحتفل الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ33 اليوم، إذ إنها من مواليد 21 ينار عام 1987.

وتشارك الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "فرصة تانية"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ويشارك في العمل الفنان إدوارد، أحمد مجدي، نهال عنبر، أحمد الشامي، إدوارد، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.