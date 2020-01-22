ثورة حب ودعم للفنان المصري يوسف فوزي بعد ظهوره بمرض الشلل الرعاش

انهالت رسائل الدعم والمحبة، على الفنان المصري يوسف فوزي من قبل نجوم الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في أحد الفيديوهات وهو يبدو عليه الأعراض الشديدة لمرض الشلل الرعاش الذي تسبب في اعتزاله الفن فور إصابته به. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للدعاء بالشفاء العاجل ليوسف فوزي، حيث كتبت نرمين الفقى عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام قائلة:”قلبي وجعني بجد ربنا يشفيك ويعافيك أرجوكم ادعو له بالشفاء العاجل باذن الله”، فيما قالت روجينا عبر حسابها الشخصي على انستجرام:”فعلا الشغلانه دى بتسرق العمر،الحمد لله رب العالمين أحلى وأجمل ماقولت يا أستاذنا ربنا يشفيك ويعافيك، أسألكم الدعاء له بالشفاء”.

وكتب شريف رمزى عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا: “أصبح من الصعب جدا أن تعثر علي رجل يقال عنه أنه رجل بمعني الكلمة هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للاحترام والطيبة والوطنية والأخلاق والرقي وصفاته العظيمة لا تعد ولا تحصي ربنا يشفيه ويعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير يوسف فوزي”، وقال صلاح عبدالله عبر تويتر: “ربنا يشفيك ويعافيك يا محترم يا مهذب يابن الناس يابن الأصول يامثقف بجد مش هنسى إنك فى مسلسل الملك فاروق تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها .. أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خلقا وفنا .. يوسف فوزى”.

علقت الفنانة راندا البحيري على أحدث ظهور للفنان يوسف فوزي، بعد إصابته بشلل رعاش، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. وكتبت راندا قائلة: “أستاذ يوسف فوزي، قرر إنه يشاركنا مرضه، وحابب بإرادته إنه يطلع ويتكلم، وعلى فكرة أغلب اللي متضايقين من الڤيديو، متضايقين علشان خايفين على نفسهم، مش عايزين يشوفوا حاجه وحشه، مش عايزين يفتكروا المرض مش عايزين نتعظ من حاجة، على فكرة الله يشفيه و يعافيه الفيديو ده هيبقي سبب لحاجات حلوة كتير أوي”.

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وتابعت: “أستاذ يوسف في أول الفيديو قال حِكَم أقسم بالله، قال الفن يا جماعة بيسرق العمر، و قال كمان حاجة أنا كنت دايما بفكر فيها بس معرفتش أفسرها زي ما هو بخبرته فسرهالي في الفيديو ده”. وأضافت: “قال كل يوم بنصحي الصبح بنسيب شخصيتنا و بنلبس شخصية تانية، نعيش بيها طول اليوم و نرجع ننام و نصحي نلبس شخصية تالتة ونرجع ننام ونصحى وهكذا، علشان كده جت كلمه (الفن بيسرق العمر) من هنا”. واستكملت:”إن احنا الكام سنة اللي عايشينهم في حياتنا مش بنعيشهم بأسماينا بالطول والعرض، لأ بنعيش جوا شخصيات غيرنا عمرنا بيتاكل، بدعي كل زمايلي وأصحابي إننا نفكر تاني وتالت في حياتنا وفي ولادنا وحبايبنا وفي نفسنا ونعيش للفن ولنفسنا مع بعض”. وانهالت التعليقات من قبل رواد التواصل الإجتماعي عبر تويتر، متمنين له الشفاء العاجل. يذكر أن الفنان يوسف فوزي ابتعد عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بالشلل الرعاش، واعتزل الفن عام 2016، حيث كانت آخر مشاركة له في مسلسل “ولي العهد”.