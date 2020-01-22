آمال ماهر تظهر بملامح جديدة ومفاجئة بعد غياب: شاهدوها

بعد غياب طويل، عادت الفنانة المصرية آمال ماهر لجمهورها على منصات السوشيال ميديا وبالتحديد انستقرام، بملامح جديدة ومفاجئة جعلت البعض يتساءل عن تغير ملامحها بشكل ملحوظ. ولفتت إطلالة ماهر في الفيديو أنظار عدد من متابيعها، وأثارت العديد من التساؤلات، حيث أطلت بشكل سريع وبدت كأن ملامحها تحمل بعض الحزن، بالإضافة إلى ظهورها ببشرة باهتة. وتساءل الجمهور حول هذه الإطلالة، حيث اعتبر البعض أنه من الممكن أن تكون ماهر قد تعمدت الظهور بهذه الطريقة، كنوع من الترويج، لألبومها الذي يضم عددًا من الأغاني.

فيما رأى البعض أن ماهر أرادت إيصال رسالة بإطلالتها هذه، حول المشاكل والظروف السيئة التي مرت بها، وقد تكون أرادت بهذا الفيديو أن تتحدث عن نفسها، معبرين عن حماسهم لسماع أغاني الألبوم والذي بحسب رأيهم قد يحمل بعض التلميحات والإشارات حول حقيقة ما مرت به الفنانة المصرية في الفترة الأخيرة. وتعتبر آمال ماهر من أبرز النجمات اللواتي حققن شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا، حيث تملك صوتًا قويًا جعلها نجمة في وقت قصير، إلا ان حياتها الخاصة كان لها تأثير سيء وسلبي على مسيرتها الفنية، نظرًا لما تحمله من إشاعات وأخبار أثارت ضجة وجدلًا واسعًا حولها. وكانت بداية ماهر الفعلية في عالم الفن بوضع صوتها على أغاني مسلسل “أم كلثوم” والذي يحكي عن قصة حياة كوكب الشرق، من بطولة الفنانة المصرية صابرين. وتزوجت الفنانة المصرية من الملحن محمد ضياء الدين في عام 2005 وأنجبت ابنها الوحيد عمر، لكنّ هذا الزواج لم يدم طويلًا لينفصلا بعد مدة.