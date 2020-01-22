تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع مصور لمشهورة تطبيق الفيديو ” سناب شات ” بيبي عبد المحسن ، تتحدث فيه عن صديقتها المتزوجة، حيث قالت ” يا صديقتي المتزوجة الزواج مو إنجاز ولا تدعيلي بولد الحلال ولكن أدعيلي أني أصير غنية وناجحة” ، وأثار المقطع ردود فعل واسعة ومتباينة بين المغردين . ووفقا للفيديو المتداول ظهرت مشهورة سناب شات تتحدث عن التغييرات الكبيرة على سلوك الفتاة التي تتزوج وقالت ” دائما اللي تتزوج تصبغ شعرها أشقر ” وتابعت ” أتذكر صديقتي من زمان قبل 10 سنين ، ما أنسى كلماتها لما أتزوجت كانت تقول ياللا بيبي متى تمشي فيكي الدنيا وتتزوجين ” .
وأكدت مشهورة سناب شات أن زوج صديقتها أصبح محور حديثها في أي موضوع تتكلم فيه وقالت ” مرة سألتها تحبين القهوة التركي ولا الفرنساوي لترد صديقتي، والله زوجي يحب التركي بس أنا أبي الفرنسية” ، لتتابع مستغربة “أيش فيكي؟”. وتابعت ” صديقتي ذهبت لأداء العمرة وقالت لي ، والله عملت عمرة ويا زوجي ودعيلتك ربنا يرزقك بابن الحلال ” لترد المشهورة منفعلة ” أدعيلي أني أصير غنية وناجحة وأيش يعمل بيا ابن الحلال لو كانت فاشلة وقاعدة في البيت الزواج مو إنجاز ” فيما تباينت ردود فعل المغردين حيث كتب مغرد ” هذه حجة العوانس ” وتابع آخر ” نعم إنجاز ولها الحق تفتخر بنجاح إنجازها سنه الله في خلقه جميعا” بينما علق مغرد وكتب ” أنا معها بكل شيء إلا في آخر نقطة يوم تقول لي ليش تدعيلي بالزواج”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : مشهورة سناب شات “بيبي عبد المحسن” تثير الجدل بحديثها عن صديقتها المتزوجة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.