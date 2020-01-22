فيديو .. نيكول سابا تهاجم مروجي إشاعة حملها

نشرت الفنانة نيكول سابا فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت نيكول من خلاله، وهي تعبر عن شدة غضبها اتجاه من روجوا شائعة حملها، قائلة: صحيت اليوم على تهاني والناس تقوليمبروك، وأنتى حامل، الصراحة هو فال حلو والله يجيبه بالخير أكيد، بس للأسف الموضوع شائعة .. أنا المفروض أكون أذكى من كدة، إذا كنت أعلن عن حملي إذا صار، أكيد ما راح أعلنه من ورا بوست صورة وبهذة الطريقة، أكيد راح أكون أوريجنال وابتكارية أكثر، للأسف هالمرة ما حذرتوا .. أنا إنسانة متصالحة مع حالي ومتصالحة مع الحياة ومتصالحة مع زوجي، واللي يعرفني كثير منيح، يعرف نفسيتي وطريقتي ويعرف عقلي، أنا مش ناقصة معقدين ومكبوتين، هناك أشياء في الدنيا أهم من ذلك ولا داعي لعمل قصة.
يذكر أن الفنانة نيكول سابا طرحت سابقًا كليب بعنوان قررت، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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