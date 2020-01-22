حسن جميل يشعل تريندات السعودية بسبب ريهانا

أشعل الملياردير السعودي حسن جميل، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب علاقته مع المغنية العالمية ريهانا.
وانفصل الثنائي بعد قصة حب دامت 3 سنوات، وشكل الخبر ردود أفعال عديدة من الجمهور الذي أبدى اندهاشه، خاصةأن قرار الانفصال أتى بشكل مفاجئ من دون ذكر أي أسباب أو خلافات بينهما حتى اليوم.
قصة حب الثنائي ريهانا وحسن جميل كانت بعيدة عن الأضواء نزولاً عند رغبة ريهانا، إلا أن إبعاد الباباراتزي كان صعباً
في العام 2018، وخلال مقابلة لها، أكدت Rihanna أنها في حالة في حب وعبرت عن رغبتها بانجاب الأطفال.
كما وصفت وضعها الحالي في حينها بالكلمات التالية: "كنت أشعر بالذنب تجاه تخصيص وقت لنفسي وللحياة العاطفية، لكن أعتقد أن السبب كان أنني لم أقابل شخص يستحقّ ذلك من قبل".
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