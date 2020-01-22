فيديو .. هدى تطرح ماركة مسجلة

طرحت الفنانة هدى أحدث كليبتها بعنوان ماركة مسجلة، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب ماركة مسجلة من إخراج ممدوح زكي، والأغنية Advertisements من كلمات وليد رياض، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس. من كلمات وليد رياض، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس. يذكر أن الفنانة هدى طرحت سابقًا كليب بعنوان جرَّ ناعم، وهو من إخراج هيثم عنتر، والأغنية من كلمات أمل الطائر، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، كما حققَّ الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. كليب بعنوان جرَّ ناعم، وهو من إخراج هيثم عنتر، والأغنية من كلمات أمل الطائر، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، كما حققَّ الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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