ميرنا وليد - بيروت - عبّرت سالي أبو جودة عن حبها لزوجها ​ميشال حوراني​ وتوجهت إليه برسالة دعم قوية رغم الصعوبات التي يواجهونها، ونشرت سالي صورة زوجها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: "كل يوم أكتر من يوم بحبك وبتعلق فيك اكتر..... انا أكيدة اللي ناطرك كتير حلو.... انت كتييير حلو وكتييير شاطر وكتييير موهوب وكتييير طموح..... يمكن اوقات الإشيا ما بتصير متل ما نحنا بدنا بس الأكيد بترجع تظبط..... أنا كتيييير فخورة فيك وبكل شي عملتو وعم تعملو بحياتك وكل شي عم بتخططلو... انشالله يا رب بيتحقق كل شي وبوقت قريب وبتكون بالمطرح اللي إنت بدك ياه... بيلبقلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال حوراني يتلقى رسالة دعم وحب من زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.