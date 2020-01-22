ليليان نمري برفقة زينة مكي من كواليس "ما فيي 2"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​ليليان نمري​ صورة لها برفقة الممثلة ​زينة مكي​ من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "​ما فيي​"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت ليليان عن حبها لزينة، اذ انها علّقت على الصورة قائلة: "لما الغنج ينتف ويقتل حالو قدام يمنتي، لما الهضامة تخلي تفاحة تضحك من قلبها، ما فيي 2 قريبا".

الجدير ذكره ان ليليان نمري تحدّثت لنا مؤخرا عن دورها في مسلسل ما فيي بالجزء الثاني وقالت ان مساحة دورها في هذا الجزء ستكون اكبر من السابق مع تطورات كبيرة بالاحداث مع الشخصيات الاخرى.

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