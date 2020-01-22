ميرنا وليد - بيروت - يتواصل الفنان المصري ​محمد رمضان​، دوما مع متابعيه عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة له اليوم، وهو يخفي فيها ملامح ‏وجهه بيده وردّ على منتقدي نجاحه.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: "‏مش شايف غير جمهوري، ثقة في الله نجاح".. في رسالة واضحة لمن ينتقدوا أعماله ونجاحه، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محمد رمضان، طرح أمس عبر يوتيوب ‎أغنية "كازانوفا"، التي تشاركه فيها الغناء المغنية يسرا الجندي، ‏وحققت الأغنية أكثر من 150 ألف مشاهدة خلال ساعتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- محمد رمضان يخفي وجهه ويرد على منتقدي نجاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.