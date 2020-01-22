بالصورة- فين ديزل بالشورت الشرعي على البحر

ميرنا وليد - بيروت - ظهر النجم العالمي فين ديزل، بلوك جديد بعدما استعاد رشاقته التي اشتهر بها في أفلام الاكشن مفتول العضلات بعد توقفه عن التدريب لفترة طويلة ظهر فيها بزيادة في الوزن.

ونشر ديزيل صاحب الـ 52 عاماً، صورة جديدة له، على احدى الشواطئ يرتدي شورت للسباحة شرعي تحت الركبة قبل خوضه تجربة ركوب الامواج، ولفت انتباه متابعيه الذين حرصوا على تشجيعه للعودة مرة آخرى الى مظهره المعتاد.

وانتهى ديزل منذ ايام من تصوير مشاهد الجزء التاسع من سلسلة أفلامه الشهيرة Fast & Furious، ومن المقرر أن يشهد الشهر الجاري، طرح الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، قبل عرضه بدور العرض في شهر أيار المقبل.

يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، وتعد هذه ثاني مشاركات كاردي بي السينمائية بعد فيلمها مع ​جنيفر لوبيز​ في Hustlers.

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