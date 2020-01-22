تراند اليوم : شاهد.. محمد فؤاد: البعض يتمنى موتي

أبدى الفنان محمد فؤاد سعادته بالمشاركة في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في لندن.

قال محمد فؤاد في مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة CBC، إن هناك مصرية لم تذهب إلى بيتها بل “باتت” في مكان استقبال الرئيس للترحيب به رغم أن أبنها مصابًا بالتوحد، متابعًا أنه لن يسمح بأن يكون في بريطانيا ويزورها الرئيس ولا يحضر لاستقباله.

بشأن حالته الصحية، أكد الفنان أن هناك من يتمنى أن يموت ويمرض ولكن حضوره لاستقبال الرئيس السيسي دحض الشائعات التي تدور حول صحته، متابعًا أن لديه استعداد لأن يموت بالفعل ولكن من أجل مصر.

تابع: لن نتراجع عن الرجل المحترم والإنسان المتفرد بوطنيته الرئيس السيسي، والله العظيم ثلاثة ربنا بعته لنا علشان ينقذ مصر”، موجهًا رسالة إلى الرئيس بقوله: إلى الأمام يا ريس وربنا يعينيك على ما تراه والكل يعرف ما تفعله وكل من يحب البلد يقدرك وكلنا في ظهرك حديد”.

وكان الرئيس السيسي، وصل إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التي عُقدت أمس الاثنين بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.