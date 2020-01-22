تراند اليوم : شاهد.. حوارات وتغطيات خاصة لشيرين سليمان في ختام مهرجان مراكش السينمائي

يقدم برنامج “عين” الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة”، في حلقة يوم الخميس المقبل، تغطية خاصة لختام مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ ١٨، حيث يجري لقاءات مع كوكبة من النجوم والفائزين.

يعرض البرنامج لقاءات خاصة مع عدد من الفنانين منهم النجمة العالمية غلشيفته فراهاني التي تتحدث عن حبها لمصر وأعمالها القادمة ورأيها في المهرجان، وحوار آخر مع المخرجة مريم التوزاني مخرجة الفيلم المغربي آدم وأيضًا المنتج الفني الهندي سامترا رينيد عن فيلم الكارتون بومباي روز.

https://www.facebook.com/watch/?v=211070010057012

يستضيف البرنامج الفنان أحمد مالك نجم فيلم ليلة راس السنة الذي عرض في حفل ختام المهرجان، والمخرج محمد صقر مخرج فيلم ليلة “راس السنة” والفائزين بالجوائز.

أما يوم الجمعة، فيعرض البرنامج آخر أخبار النجوم العرب ولقاء خاص مع الفنانة لقاء الخميسي التي تتحدث عن مشاريعها القادمة في التمثيل والغناء، وحوار آخر مع الفنانة اللبنانية دانيلا رحمة التي تتحدث عن نجاح مسلسلها “تانجو” وأعمالها القادمة، وأيضًا لقاء مع المايسترو هاني فرحات الذي يتكلم عن النجوم الذين يعمل معهم.

يُذكر أن برنامج “عين” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة” في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.