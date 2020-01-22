إصابة مغني الروك البريطاني أوزي أوزبورن بالشلل الرعاش

كشف مغني الروك البريطاني الشهير أوزي أوزبورن خلال مقابلة أذيعت، الثلاثاء، إصابته بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش.



وكان أوزبورن أجل جولة عالمية العام الماضي بسبب مشكلات صحية.

وقال أوزبورن (71 عاماً) لبرنامج "جود مورنينج أمريكا"، الذي تبثه شبكة "إيه بي سي"، إنه تلقى تشخيص إصابته بالمرض في فبراير/شباط 2019، بعد أن تعرض للسقوط في المنزل واضطر لإجراء جراحة في الرقبة.

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وعانى أوزبورن في الآونة الأخيرة من الالتهاب الرئوي ومضاعفات للإنفلونزا وأصيب بالتهاب في يده.

وسبق أن نفى أوزبورن إصابته بالشلل الرعاش، لكنه قال الآن إنه يريد أن يكون صريحاً مع معجبيه.

وصنع أوزبورن اسمه بصفته المغني الرئيسي لفرقة موسيقى الهيفي ميتال الشهيرة "بلاك ساباث".

وقال وهو يجلس بجانب زوجته شارون عن المعجبين: "إنهم الهواء الذي أتنفسه كما تعرفون، أشعر بتحسن، لقد اعترفت بحقيقة أن لدي حالة باركنسون، وآمل أنهم سيبقون بجانبي لأني أحتاجهم".

وأضاف أنه يسعى للتعافي ليعود لإقامة الحفلات الموسيقية أمام معجبيه.