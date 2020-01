نجوم لم يحصدوا الأوسكار رغم أدوارهم القوية.. "أوتول" ترشح 8 مرات

رغم أن جوائز الأوسكار مصممة خصيصا للاحتفال بالأفضل في صناعة السينما، فإن الأفضل أحيانا يتم تجاهله.

الممثل الأيرلندي بيتر أوتول على سبيل المثال تلقى إشادة نقدية وجماهيرية على دوره في فيلم Lawrence of Arabia (لورنس العرب)، الذي أكسبه 8 ترشيحات للأوسكار، ورغم ذلك لم تمنح الأكاديمية الممثل أي أوسكار رغم مسيرته الفنية المميزة.

"أوتول" ليس الوحيد، إذ يحفل تاريخ الأوسكار بكثير من الممثلين الذين لم يفوزوا بالجائزة رغم أدوارهم القوية.

ترصد صحيفة "إندبندنت" البريطانية في التقرير التالي أبرز النجوم الذين لم يفوزوا بأوسكار رغم الإشادة القوية التي تلقتها أعمالهم.



1- جيك جيلنهال





تلقى الممثل الأمريكي جيك جيلنهال ترشيحا واحدا للأوسكار عن دوره في فيلم Brokeback Mountain (جبل بروكباك)، ورغم أحقية الممثل بالأوسكار فإنه لم يتلقَّ الجائزة، بل لم يتلقَّ ترشيحا عن أي من أدواره القوية الأخرى مثل Nightcrawler (المتسلل ليلا)، أو Nocturnal Animals (حيوانات ليلية)، أو حتى Prisoners (سجناء).



2- جيم كاري





تلقى جيم كاري ترشيحات لجوائز جرامي أكثر من الأوسكار، إذ فاز بجائزة أفضل ألبوم كلامي للأطفال عن فيلم Series of Unfortunate Events (سلسلة من الأحداث السيئة).

رغم أفلام كاري القوية مثل The Truman Show (ترومان شو)، وMan on the Moon (رجل على القمة)، فإن الأكاديمية لم تقدر جهوده أبدا.



3- جيسيكا تشاستين





الممثلة الامريكية جيسيكا تشاستين من الممثلات اللاتي يوحين بأنهن يستحققن الفوز بالأوسكار، ورغم ترشحها أكثر من مرة للجائزة عن دورها في فيلمي The Help (المساعدة)، و Zero Dark "زيرو دارك" فإنها لم تفز بها حتى الآن.



4- سلمى حايك





دور الممثلة المكسيكية ذات الأصول العربية سلمى حايك في فيلم Frida (فريدا) أكسبها ترشيحا للأوسكار، إلا أنها لم تفز بالجائزة وغلبتها نيكول كيدمان عن دورها في فيلم The Hours "الساعات"، ومنذ ذلك الوقت تجاهلت الأكاديمية سلمى.



5- ميشيل فايفر





الممثلة الأمريكية ميشيل فايفر كانت واحدة من أكثر ممثلات جيلها شهرة وشعبية في الثمانينيات والتسعينيات.

رغم تلقيها أكثر من ترشيح عن أفلام The Fabulous Baker Boys، وLove Field (لاف فيلد)، فإنها لم تفز بالجائزة في تاريخها.



6- برادلي كوبر





رغم تلقي أول أعمال برادلي كوبر الإخراجية إشادة قوية، فإن فيلم A Star is Born (مولد نجمة)، لم يكسبه أي جوائز أوسكار.

تلقى "كوبر" أكثر من ترشيح، لم يكلل أي منهم بالتمثال الذهبي.



7- خواكين فينيكس





قد تظن أن الممثل خواكين فينيكس فاز بأوسكار من قبل، إلا أن تخمينك سيكون خطأ بطبيعة الحال.

تلقى فينيكس ترشيحا للجائزة أكثر من مرة عن أفلام Walk the Line (السير على الخط)، وGladiator (جلاديتور)، إلا أنه لم يفز بها، فهل يحالفه الحظ هذا العام بالفوز بها عن دوره في فيلم "الجوكر"؟



8- سكارليت جوهانسون

رغم تقديم سكارليت جوهانسون كثيرا من الأفلام الجيدة على مدار مسيرتها الفنية، مثل Girl with a Pearl Earring (الفتاة ذات القرط اللؤلؤي)، فإنها لم تتلق ترشيحا للأوسكار حتى هذا العام؛ فهل تفوز "جوهانسون" في أول ترشيح لها بالأوسكار هذا العام؟