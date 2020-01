نيكول سابا ترد بشأن الصورة التي تحمل إيحاءات: مش ناقصة مكبوتين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة نيكول سابا لأول مرة على الجدل الذي تعرضت له على مواقع السوشال ميديا خلال الساعات الماضية بسبب بوست نشرته عبر صفحتها الرسمية، وأعقبته بصورة تحمل إيحاءات فسرها الجمهور بأنها تعلن عن حملها للمرة الثانية من الفنان يوسف الخال، وهو ما نفته تماما.

وقالت نيكول سابا عبر حسابها على إنستغرام "أنا صحيت علي تهاني وناس عم تقولي مبروك وإنتي حامل ومواقع عم تكتب، الصراحة فال حلو الله يجيب الخير.. بس هايدي الموضوع إشاعة وماحذرتو شو بدي أقول.. وبصراحة المفروض أنا أذكي من هيك.. ولو راح أعلن عن حملي إذا صار أكيد مش راح أعلنه بهيدي الطريقة من وراء بوست وصورة، ساعتها راح أكون أوريجنيال أكثر وابتكارية لما أعلن مثل هذا الخبر بقيمته، للأسف ما حذرتوا المرة دي".

وتابعت "خلينا راح أقولكم من الآخر أنا إنسانة كثير متصالحة مع حالي ومتصالحة مع الحياة ومع جوزي واللي بيعرفني كثير بيعرف عقلي وتفكيري، فبليز أنا مو ناقصة معقدين ولا مكبوتين في إشي في الدنيا أهم بكثير من التعليق علي الأشياء التافهة بي كول.. كلنا عندنا أناميل تشانيل وبنعلق عليهن.. ما شيلت الزير من البير لنعلق كل هاد القد.. أنا مثل الفنانات اللي بيدعوا المثالية والعفة.. طيب.. أنا مش رايحة ع الجنة خيي.. ارتحت منيح.. سيبوني في حالي وكفاية بقي معقدين".

وكانت نيكول سابا، نشرت صورة لأسد ولبؤة "أنثى الأسد" في وضعية التزاوج، وكتبت في تعليقها على الصورة التي حظيت بأكثر من 22 ألف إعجاب، "Oh! Yes we did it"، أي: "لقد فعلناها"، ولقد كانت تلك التدوينة صادمة لمتابعي الفنانة اللبنانية عبر إنستغرام والبالغ عددهم 1.5 مليون شخص، وعلى إثر التعليقات الغاضبة لتلك الصورة اضطرت نيكول لحذفها نهائيًا.

يذكر أن سابا تزوجت من الخال بعد قصة حب طويلة استمرت لسنوات تخللتها العديد من الخلافات والمشاكل، حيث انفصلا فترة حبهما وارتبط كل منهما بشخص آخر، ووقتها ارتبطت سابا بالفنان المصري ياسر جلال، إلا أنهما لم يستمرا في خطوبتهما لتعود سابا إلى الخال بعد فترة من الخلافات ويتوجان قصة حبهما بالزواج وإنجاب ابنة قرر الخال إطلاق اسم نيكول عليها، تعبيرًا عن حبه الكبير لزوجته.