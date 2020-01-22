بدر خلف بمكياج امرأة مجددا.. ويتفاجأ بتطابق شكله مع الممثلة "ميسر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يتوقف المدون الإماراتي الذي يدعى بدر خلف عن إثارة الجدل على مواقع التواصل، حيث ظهر مجددا في صورة يتشبه فيها بالممثلة التركية إسراء ديمرجي أوغلو الشهيرة بـ"ميسر" في مسلسل "فاطمة".

وشارك بدر خلف متابعيه عبر حسابه بموقع تويتر، بصورة له مرفقة بصورة للممثلة التركية المعروفة، ظهر فيها وهو يعتمد مكياجا يبرز ملامحه بوضوح ويضع أحمر الشفاه بدرجة تجعله يبدو شبيها بالممثلة الشهيرة "ميسر" في المسلسل المعروف.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ جاء تعليق المدون الإماراتي على الصورة أكثر إثارة للجدل، حيث قال فيه: "يخلق من الشبه 40 !.. توني استوعب أني بالمكياج أشبه ميسر في مسلسل فاطمة التركي، هذا وأنا أشوف نفسي كيم كرداشيان العرب آخرتها ميسر ؟ حسبي الله بس".

وعندما يتعلق الأمر بالجرأة، لا يفوت بدر خلف إطلالة له إلا ويكون محط حديث الكثيرين على السوشيال ميديا نتيجة تعمده إثارة الجدل، وفي وقت سابق تداول الجمهور فيديو للمدون الإماراتي، يظهر فيه مرتديا روب الاستحمام ويضع على رأسه بشكيرا بلون الروب نفسه، بالإضافة لوضعه "ماسكا" على وجهه.

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ويظهر خلف بالفيديو وهو يتحدث عن نوع معين من أنواع أحمر الشفاه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام خلف بتجربته والتغزل بلونه ونوعه.

وفور انتشار الفيديو بكثرة، عبر العديد ممن شاهدوا الفيديو عن غضبهم وسخريتهم من خلف وتصرفه، وقيامه باستخدام مستحضرات التجميل والحديث عنها.

إلا أنه وبجولة في حساب المدون بدر خلف يتضح أن هذا الفيديو ليس الأول من نوعه له يستخدم فيه مستحضرات التجميل ويروج لها، ومن الواضح أنه معروف لدى الكثير من الأشخاص بهذه التصرفات المثيرة للجدل.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل لإغلاق حسابه، مؤكدين أن هذه الأعمال مرفوضة وبشكل قاطع، ويجب محاربتها وعدم تشجيعها بالسكوت عنها، فيما اعتبر آخرون أن ما يقوم به المدون بدر خلف حرية شخصية لا تؤذي أحدا، ولا يحق لأي شخص التدخل ومنعه عن أي تصرف.